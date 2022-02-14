Главный тренер «Ювентуса»: «Малиновский забил нам шедевральный гол»
Малиновский стал лучшим игроком чемпионата Италии по крутому показателю
На счету украинца уже 5 дальних точных ударов
14 февраля 13:12
Руслан Малиновский / Фото: Getty Images
Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский является лидером по количеству голов из-за пределов штрафной в нынешнем сезоне чемпионата Италии, сообщает Squawka.
На счету Малиновского 6 голов в Серии А в нынешнем сезоне, 5 из которых – дальние удары.
К слову, из 22-х голов Малиновского в Серии А за все время – 14 забито из-за пределов штрафной.
Напомним, сумасшедший гол Малиновского в последнем матче не принес «Аталанте» 3 очка в матче с «Ювентусом» (1:1).
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