Малиновский стал лучшим игроком чемпионата Италии по крутому показателю

На счету украинца уже 5 дальних точных ударов

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский является лидером по количеству голов из-за пределов штрафной в нынешнем сезоне чемпионата Италии, сообщает Squawka.

На счету Малиновского 6 голов в Серии А в нынешнем сезоне, 5 из которых – дальние удары.

К слову, из 22-х голов Малиновского в Серии А за все время – 14 забито из-за пределов штрафной.

Напомним, сумасшедший гол Малиновского в последнем матче не принес «Аталанте» 3 очка в матче с «Ювентусом» (1:1).