Чемпионат Италии. «Ювентус» проиграл «Аталанте». Как это было
Малиновский сыграет против «Ювентуса» с первых минут
Украинец – в старте «Аталанты» на центральный матч тура
Руслан Малиновский / Фото: УАФ
Стали известны стартовые составы на матч 14-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Аталантой».
«Ювентус»: Шченсны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Рабьо, Локателли, Маккенни, Куадрадо, Кьеза, Мората, Дибала.
«Аталанта»: Муссо, Дзаппакоста, Толои, Гимшити, Демирал, Мэле, де Рон, Фройлер, Малиновский, Пессина, Сапата.
Матч начнется в 19:00.
Комментарии 0