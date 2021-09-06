Бабич предположил, когда Малиновский сможет вернуться в основу сборной Украины
Малиновский тренировался в «Аталанте» по индивидуальной программе
Хавбек вернулся в расположение команды
21:15
Руслан Малиновский / фото - Футбол 1/2/3
Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский вернулся в расположение клуба после квалификационных матчей ЧМ-2022.
Хавбек пока что занимался по индивидуальной программе, продолжая набирать форму, сообщает официальный сайт клуба из Бергамо.
В матчах за национальную команду Малиновский выходил с замены, начав игры с Казахстаном и Францией на скамейке запасных.
Впереди «богиню» с украинцем в составе ждет игра с «Фиорентиной», который состоится уже 11 сентября.
Помимо Малиновского еще несколько игроков покинули расположение сборной Украины.
Напомним, Олег Саленко заявил, что Малиновский должен выходить в стартовом составе национальной команды.