Малиновский тренировался в «Аталанте» по индивидуальной программе

Хавбек вернулся в расположение команды

Руслан Малиновский / фото - Футбол 1/2/3

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский вернулся в расположение клуба после квалификационных матчей ЧМ-2022.

Хавбек пока что занимался по индивидуальной программе, продолжая набирать форму, сообщает официальный сайт клуба из Бергамо.

В матчах за национальную команду Малиновский выходил с замены, начав игры с Казахстаном и Францией на скамейке запасных.

Впереди «богиню» с украинцем в составе ждет игра с «Фиорентиной», который состоится уже 11 сентября.

Помимо Малиновского еще несколько игроков покинули расположение сборной Украины.

Напомним, Олег Саленко заявил, что Малиновский должен выходить в стартовом составе национальной команды.