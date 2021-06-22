Малиновский: «Ты чувствуешь опустошенность, потому что мог сделать больше»

Игроки так же, как и вся страна разочарованы игрой

Руслан Малиновский / фото - Gol

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о впечатлениях от проигранного матча с Австрией.

У вас остается шанс пройти дальше, Финляндия уже позади вас. В 1/8 финала вы можете сыграть с Францией. Какие сильные и слабые стороны у этой команды?

«Мы должны смотреть результаты матчей, которые будут играть сегодня и завтра, и уже после этого думать о нашем следующем сопернике. Но мы уже играли с Францией, это фантастическая команда, они могут набрать четыре состава. Их тренеру было трудно выбрать 26 человек на Евро-2020».

Как вам спалось этой ночью? Вы задавали себе вопрос о том, что было сделано не так?

«Спалось, если честно, не очень. Думаю, мысли о том, что было сделано не так, были у каждого, но надо брать команду в целом. Все вчера набегались, устали, отдали много сил. Ты чувствуешь опустошенность, что мог сделать больше. Ты можешь от себя чего-то требовать, но нужно отталкиваться от команды».

Вы играете в топовых чемпионатах, в сильных клубах. Болельщики многое от вас ждут. В сборной вы чувствуете повышенное давление из-за этого?

«Футбол в сборной и в «Аталанте» сильно отличается. Ожидания от этого Евро у меня были большие. Считаю, что я сыграл не очень, не показал свой максимум, мог дать больше. Конечно, я чувствую ответственность, потому что вся Украина переживала за нас. Самоотдача, желание - такие моменты даже не обсуждаются. Мы проиграли две игры за счет других моментов. Ожидания были выше, но я надеюсь, что у нас будет время реабилитироваться за этот матч».

Третье место в группе – это еще не приговор для подопечных Андрея Шевченко. Шансы выйти в 1/8 Евро-2020 еще есть. Что для этого нужно.