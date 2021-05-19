Малиновский объяснил, почему Миранчук получает мало игрового времени в «Аталанте»
Малиновский: «В «Аталанте» я играю не на своей позиции»
Украинец также рассказал об адаптации в итальянском клубе
19 мая 19:08
Руслан Малиновский / Фото: Eurosport
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал об адаптации в итальянском клубе.
«Нелегко было перестроиться. Потому что совсем другой футбол, совсем другие требования, и чемпионат намного выше уровнем. Сейчас, когда смотришь чемпионат Бельгии по телевизору, понимаешь, насколько уровень отличается. Нужно было адаптироваться, нужно было прибавлять во многих компонентах. Та позиция, на которой я сейчас играю, это не моя позиция. Поэтому нужно было изучать новые игровые моменты, осваивать новые позиции и новые роли в команде. Сначала было непросто, но спустя шесть месяцев я полностью прошел адаптацию и чувствовал себя хорошо».
Ранее стало известно, что «Челси» заинтересовался Малиновским.
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