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Малиновский – в команде сезона Серии А по версии портала Opta

Украинец также стал лучшим ассистентом чемпионата Италии
Футбол Серия А (Италия)
12:22
Малиновский – в команде сезона Серии А по версии портала Opta
Руслан Малиновский / Фото: Soy Calcio

Статистический портал Opta опубликовал свою версию команды завершившегося сезона Серии А.

В 11-е лучших игроков присутствует украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, который в чемпионате Италии отдал 11 голевых передач (лучший ассистент Серии А), а также 8 раз поразил ворота соперников.

Команда сезона по версии Opta:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Милан)

Защитники: Хуан Куадрадо (Ювентус), Стефан Де Врей (Интер), Алессандро Бастони (Интер), Тео Эрнандес (Милан)

Полузащита: Петр Зьелински (Наполи), Родриго Де Пауль (Удинезе), Руслан Малиновский (Аталанта)

Нападение: Луис Муриэль (Аталанта), Ромелу Лукаку (Интер), Криштиану Роналду (Ювентус)

Отметим, что «Аталанта» завершила чемпионат Италии на третьем месте и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

Олег Шумейко-младший
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Руслан Малиновский Аталанта

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