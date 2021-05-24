Малиновский – в команде сезона Серии А по версии портала Opta
Статистический портал Opta опубликовал свою версию команды завершившегося сезона Серии А.
В 11-е лучших игроков присутствует украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, который в чемпионате Италии отдал 11 голевых передач (лучший ассистент Серии А), а также 8 раз поразил ворота соперников.
Команда сезона по версии Opta:
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Милан)
Защитники: Хуан Куадрадо (Ювентус), Стефан Де Врей (Интер), Алессандро Бастони (Интер), Тео Эрнандес (Милан)
Полузащита: Петр Зьелински (Наполи), Родриго Де Пауль (Удинезе), Руслан Малиновский (Аталанта)
Нападение: Луис Муриэль (Аталанта), Ромелу Лукаку (Интер), Криштиану Роналду (Ювентус)
Отметим, что «Аталанта» завершила чемпионат Италии на третьем месте и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.
Комментарии 0