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Малиновский: «В первом тайме матча с Северной Ирландией не нужно было отходить от своей игры»

Хавбек прокомментировал победу Украины
Футбол Сборная Украины
07:51
Малиновский: «В первом тайме матча с Северной Ирландией не нужно было отходить от своей игры»
Руслан Малиновский / Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0) в товарищеском матче.

– Самое важное: после серии неудачных результатов при хорошей поддержке трибун, спасибо Днепру за победу, выиграли этот матч. Конечно, были моменты, чтобы забить второй мяч. Надеюсь, забьем в следующих матчах. Неплохая игра. Думаю, играли отрезками. Отрезками лучше, отрезками – чуть хуже.

Ничего, это товарищеский матч. Важен был результат тоже. Мы выиграли, теперь готовимся к следующему матчу. Нужно сделать правильные выводы и готовиться к Кипру.

Сейчас начинается такой период, когда нужно хорошо поработать на тренировках и на максимум выкладываться в матчах, чтобы хорошо подойти к первому матчу на Евро.

Считаю, не нужно было отходить от игры в первом тайме. Нужно было повыше их встречать. Потому что немного мы давали давления, прессинга на мяч – они делали длинные передачи, очень хорошо линия обороны играла на подборе. Справились с нападающими, не было особо проблем.

Во втором тайме их сила – фланговые передачи. Когда передача шла в штрафную, они более опасны, защитникам тяжело, чтобы не сфолить. Нужно было отодвинуть игру от своих ворот и забивать второй мяч. Ничего, это контрольная игра.

Конечно, важен результат. Приятно сыграть при болельщиках. Сейчас это самое главное, можно сказать.

- Состав был приближен к тому, что будет на Евро? Какая была установка на матч?

– По составу не ко мне вопрос. По игре – он просил играть в свой футбол, использовать пространство, чтобы нападающие в зоны открывались в недодачу между линиями защитников. Искали пространство, чтобы в середине компактно, в обороне хорошо сыграли.

Они опасны после стандартов, было несколько моментов, но Бущан хорошо сыграл в этом моменте. Шевченко настраивал, что товарищеский матч, но играем дома при своих болельщиках, нужно порадовать их победой. Хоть и в товарищеском матче, но три очка. Эта победа для нас очень важна.

- Эта победа важна с эмоциональной точки зрения?

– Конечно. После серии таких матчей важно выиграть и с хорошим настроением. Через 4 дня – следующий матч. В Харькове тоже придут люди посмотреть, поболеть за сборную. Будет еще один важный матч. Последний матч перед Евро. Нужно хорошо подготовиться.

Теперь разгромим Кипр – и мы фавориты Евро. Это, конечно, перебор, но матч с Северной Ирландией прибавил позитива.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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Руслан Малиновский сборная Северной Ирландии (футбол)

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