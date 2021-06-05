Малиновский: «В Серии А есть намного сильнее футболисты, чем Роналду»

Руслан Малиновский после гола в ворота «Ювентуса» / Фото - Аталанта

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в эфире YouTube-канала «Вацко Live» попытался выделить сильнейших футболистов Серии А.

Я могу сказать, с кем я играл. Это Муриэль. Это невероятный футболист. Если бы у него что-то немножечко было по-другому, он бы играл в командах типа «Реала» и «Барселоны». Может, если бы он был более серьезным.

Он такой – душа раздевалки, он всегда улыбается, шутит, веселый. Музыку всегда ставит в раздевалке – свои латиноамериканские танцевальные песни.

Мне очень нравится игра Зелиньски из «Наполи». Мне очень нравится, как он играет – он мобильный, двуногий, техничный, делает хороший объем работы на поле, умный футболист. Очень тяжело против него. На самом деле, много таких игроков, но мне нравится Зелиньски.