Малиновский: «В Серии А есть намного сильнее футболисты, чем Роналду»
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в эфире YouTube-канала «Вацко Live» попытался выделить сильнейших футболистов Серии А.
Тяжело сказать, кто является самым сильным игроком в Серии А. Но я Роналду не скажу сразу же. Есть намного сильнее футболисты в Серии А, чем Роналду.
Я могу сказать, с кем я играл. Это Муриэль. Это невероятный футболист. Если бы у него что-то немножечко было по-другому, он бы играл в командах типа «Реала» и «Барселоны». Может, если бы он был более серьезным.
Он такой – душа раздевалки, он всегда улыбается, шутит, веселый. Музыку всегда ставит в раздевалке – свои латиноамериканские танцевальные песни.
Мне очень нравится игра Зелиньски из «Наполи». Мне очень нравится, как он играет – он мобильный, двуногий, техничный, делает хороший объем работы на поле, умный футболист. Очень тяжело против него. На самом деле, много таких игроков, но мне нравится Зелиньски.
Малиновский также рассказал, почему выбрал «Аталанту».
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