Малиновский – в старте «Аталанты» на ответный матч с «Реалом»
Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» на своем поле примет «Аталанту». Стартовый свисток прозвучит в 22:00.
Стали известны составы команд на игру. Полузащитник бергамасков Руслан Малиновский начнет данный поединок с первых минут. А вот, голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался в запасе.
Состав «Реала»: Куртуа, Начо, Рамос, Варан, Менди, Вальерде, Кроос, Модрич, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор, Бензема. Запасные: Лунин, Альтубе, Милитао, Асенсио, Марсело, Иско, Родриго, Дуро.
Состав «Аталанты»: Спортьелло, Толой, Ромеро, Гимшити, Меле, де Рон, Пессина, Гозенс, Малиновский, Пашалич, Муриэль. Запасные: Росси, Голлини, Паломино, Ламмерс, Кальдара, Руджери, Гисланди, Миранчук, Иличич, Сапата.
Игру можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Реал» Мадрид – «Аталанта». Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.