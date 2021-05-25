Малиновский – в команде сезона Серии А по версии портала Opta
Малиновский – в топ-20 лучших игроков сезона серии А по версии La Gazzetta dello Sport
Хавбек «Аталанты» забил 8 голов и сделал 12 ассистов в текущем розыгрыше чемпионата Италии
16:54
Руслан Малиновский / Фото - footboomУкраинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский стал 17-м в рейтинге лучших игроков сезона серии А по версии La Gazzetta dello Sport.
Среди всех футболистов бергамасков игрок сборной Украины стал 4-м после Луиса Муриэля, Ремо Фройлера и Робина Гозенса.
В минувшем сезоне Малиновский был на 38-й строчке в аналогичном рейтинге. В текущем розыгрыше Серии А 28-летний игрок забил 8 голов и сделал 12 результативных передач в 36 матчах.
Топ-10 игроков сезона серии А по версии La Gazzetta dello Sport:
1. Ромелу Лукаку («Интер»)
2. Франк Кессиэ («Милан»)
3. Криштиану Роналду («Ювентус»)
4. Луис Муриэль («Аталанта»)
5. Никола Барелла («Интер»)
6. Родриго де Пауль («Удинезе»)
7. Златан Ибрагимович («Милан»)
8. Лоренцо Инсинье («Наполи»)
9. Ашраф Хакими («Интер»)
10. Ремо Фройлер («Аталанта»)
...
17. Руслан Малиновский («Аталанта»)
Напомним, Малиновский вошел в сборную сезона Серии А по версии статистического портала Opta.
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