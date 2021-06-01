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Малиновский – в топ-5 серии А по одному из ключевых показателей

Украинец провел впечатляющий сезон
Футбол Серия А (Италия)
17:07
Малиновский – в топ-5 серии А по одному из ключевых показателей
Руслан Малиновский / фото - Eurosport

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский в минувшем сезоне Серии А стал пятым по количеству обводок за матч, сообщает Wyscout.

Руслан совершал в среднем по 7.92 обводки за матч с успешностью в 53%.

Лидер этого рейтинга – бывший подопечный Роберто Де Дзерби в «Сассуоло» Жереми Бога. У него 9,94 обводок при успешности 45%.

В прошедшем сезоне Малиновский стал лучшим ассистентом Серии А.

Напомним, после Евро-2020 Малиновскому предстоит лечь под нож.

Павел Харченко
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Руслан Малиновский Аталанта

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