Малиновский: «Во время Евро-2020 я не мог тренироваться в полную силу»

Руслан Малиновский / фото - Eurosport

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал Pressing, с какими сложностями столкнулся на чемпионате Европы:

Со Швецией я сыграл тридцать минут, но в дополнительное время у меня уже были проблемы и после этого матча я два дня не мог даже спокойно ходить. Из-за этого меня не было в заявке с Англией, потому что я не мог играть. Я очень хотел сыграть на Евро.

Мне когда-то вырезали аппендицит и после этого образовался рубец. Была небольшая грыжа и этот рубец давил мне, правая сторона вообще не работала. Я ничего не мог делать правой ногой, даже пас не мог отдать. На тренировках любое движение правой ногой или скручивание – это было очень больно. Ментально я уже понимал, потому что восемь месяцев играл с этой проблемой. Сейчас нужно перестраиваться, нужно быть более креативным».