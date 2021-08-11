«Милан» не может согласовать с «Аталантой» сумму компенсации за конкурента Малиновского
Малиновский впервые сыграл за «Аталанту» после операции
Бергамаски победили со счетом 7:1
22:28
Руслан Малиновский / Фото - Getty Images
В контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону «Аталанта» разнесла «Алессандрию».
Бергамаски забили семь мячей в ворота представителя Серии Б. Отличились Скалвини, Пашалич, Муриэль, Гозенс и Толои, дубль оформил Иличич.
Полузащитник Руслан Малиновский впервые появился на поле после операции, проведенной в начале июля. Игрок вышел на замену на 59-й минуте.
Ранее другой украинец «Аталанты» Виктор Коваленко отправился в аренду «Специи».
Контрольный матч
«Аталанта» – «Алессандрия» 7:1
Голы: Скалвини, 13, Иличич, 20, 44, Пашалич, 30, Муриэль, 51, Гозенс, 56, Толои, 82 – Арригини, 43
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