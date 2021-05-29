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Малиновский: «Все мысли только о сборной Украины»

Хавбек «сине-желтых» отметил необходимость «перезагрузки» после завершения европейских чемпионатов
Футбол Сборная Украины
10:03
Малиновский: «Все мысли только о сборной Украины»
Руслан Малиновский / Фото - УАФ

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал в эфире Футбол NEWS прибытие легионеров в расположение национальной команды.

Сейчас чемпионат Италии закончился и все мысли только о сборной. Мы хорошо отдохнули на протяжении этих трех дней. Это было необходимо.

Сейчас будем готовиться к Евро и предстоящим контрольным матчам, которые очень важны.

Напомним, молодежная сборная Украины заняла последнее место на мемориале Валерия Лобановского.

Сергей Стаднюк
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