Малиновский: «Все немного подустали после длинного сезона»
Хавбек итальянской «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский в интервью пресс-службе УАФ прокомментировал начало сбора с командой, на который он прибыл одним из последних.
Эти дни для меня были немного тяжелые, слишком много перелетов. Уменя есть пара дней для адаптации. Думаю, проделаем хорошую работу, и хорошо подготовимся к этим матчам. Всегда приятно, когда тебя ждут в сборной. Все ребята очень мотивированы, в команде отличное настроение.
Многие переживают, удастся ли тебе сохранить свою форму после тяжелого сезона.
Часто слышу подобный вопрос. Мне кажется, что он немного не корректный. Как можно играть весь сезон, а потом за два дня растерять форму? Главное – это нормально тренироваться. Если все будут в хороших физических кондициях, будет и хорошая игра. От этого все и зависит.
Конечно, все немного подустали после длинного сезона, но впереди Евро, последний отрезок, который нужно провести очень хорошо.
Времени достаточно для подготовки?
Да, вполне. Времени еще много. Два «товарняка» – отличная возможность наиграть схемы и увидеть команду в действии. Полезно и для нас и для болельщиков.
Напомним, Коноплянка и Коваленко пропустят Евро-2020.
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