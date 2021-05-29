Малиновский: «Все немного подустали после длинного сезона»

Руслан Малиновский / фото - WordPress

Хавбек итальянской «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский в интервью пресс-службе УАФ прокомментировал начало сбора с командой, на который он прибыл одним из последних.

Многие переживают, удастся ли тебе сохранить свою форму после тяжелого сезона.

Часто слышу подобный вопрос. Мне кажется, что он немного не корректный. Как можно играть весь сезон, а потом за два дня растерять форму? Главное – это нормально тренироваться. Если все будут в хороших физических кондициях, будет и хорошая игра. От этого все и зависит.

Конечно, все немного подустали после длинного сезона, но впереди Евро, последний отрезок, который нужно провести очень хорошо.

Времени достаточно для подготовки?

Да, вполне. Времени еще много. Два «товарняка» – отличная возможность наиграть схемы и увидеть команду в действии. Полезно и для нас и для болельщиков.