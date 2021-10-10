Малиновский: «Всегда готов вернуться в сборную, но решает Петраков»

Хавбек оказался за бортом национальной команды

Руслан Малиновский / фото - УАФ

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский высказался для L'Eco di Bergamo относительно непопадания в состав сборной Украины на октябрьские матчи команды:

«Раздули скандал на ровном месте. В прошлом месяце у нас с тренером возникли разногласия в видении ситуации. Когда игрокам из «Шахтера» и «Динамо» позволили вернуться в клубы, я тоже попросил об этом и получил разрешение. Я всегда максимально готов вернуться в сборную. Но не знаю, как будет дальше – решает тренер».

После того как хавбек оказался на скамейке запасных в сентябрьских играх команды с Францией и Казахстаном, Петраков рассказал, что игрок обиделся на него.

Малиновский досрочно покинул расположение национальной команды и не остался на контрольную игру команды с Чехией, а на следующие игры уже не получил вызов в сборную.

Видео красноречивой реакции Петракова на очередной вопрос о полузащитнике «Аталанты».