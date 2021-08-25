Малиновский – второй украинец в истории, сыгравший в трех сезонах Серии А

Первый даже успел потренировать Руслана

Руслан Малиновский / фото - Atalanta FC

Руслан Малиновский появился на поле в матче «Аталанты» с «Торино» (2:1) в рамках первого тура Серии А.

Украинец провел на поле 76 минут и был заменен, после чего его команда на третьей компенсированной минуте вырвала победу.

Таким образом, хавбек начал свой третий сезон в Серии А, и стал вторым украинцем в истории принявшим участие в таком количестве кампаний чемпионата.

Первый в этом списке – экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко, выступавший в Италии в составе «Милана».

Напомним, защитник «Челси» стал одноклубником Малиновского.