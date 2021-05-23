Эффектная пушка Малиновского, которая помогла «Аталанте» совершить камбэк в игре с «Лацио»
Малиновский выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Миланом»
Сегодня будут сыграны последние поединки Серии А в сезоне
21:39
Руслан Малиновский / Фото: Sport.ua
Сегодня будут сыграны последние поединки Серии А в сезоне
Стали известны стартовые составы на матч 38-го тура Серии А между «Аталантой» и «Миланом».
«Аталанта»: Голлини, Гимшити, Мэле, Толои, Гозенс, Малиновский, де Рон, Пессина, Фройлер, Ромеро, Сапата.
«Милан»: Доннарумма, Тео, Калабрия, Томори, Кьер, Салемакерс, Кессиэ, Чалханоглу, Беннасер, Браим Диас, Рафаэл Леау.
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