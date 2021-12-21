Одноклубник Малиновского в шутку назвал украинца дерьмовым игроком. И сразу же признал – Руслан феномен
Малиновский выйдет в стартовом составе на матч с «Дженоа» Шевченко
Команды начнут игру в 21:45
21 декабря 21:21
Руслан Малиновский / Фото: Twitter
Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура чемпионата Италии между «Дженоа» и «Аталантой».
«Дженоа»: Сиригу, Камбьязо, Бираски, Бани, Васкес, Кришито, Бадель, Стураро, Портанова, Дестро, Экубан.
«Аталанта»: Спортьелло, Дзаппакоста, Паломино, Гимшити, Демирал, Хатебур, Фройлер, Малиновский, Копмейнерс, Сапата, Миранчук.
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