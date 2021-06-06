Малиновский: «Я чувствую себя хорошо, но в последнем матче немного устал»

Лидер сборной Украины – о своем состоянии

Руслан Малиновский / Фото: Twitter

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказался о своей физической форме накануне Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

- По поводу формы – чувствую себя хорошо. Главная задача этих сборов и игр – мы хотим выиграть эти игры и показать хороший результат. Но самое главное – через эти игры и тренировочный процесс подойти в лучших кондициях к первой игре с Голландией.

В концовке предыдущего матча я немного устал. Но это не значит, что я чувствую себя плохо физически и во всех других компонентах, так что это не проблема.

- Каково психологическое состояние Зинченко после поражения в финале Лиги чемпионов?

- У него было несколько неприятных дней, много мыслей в голове. Но видно, что в сборную он приехал с хорошим настроением, тренируется, работает. Так же, как все, готовится к завтрашней игре.

- Ты в «Аталанте» уже давал интервью на итальянском языке. Понимаешь ли ты уже всех помощников Андрея Шевченко? Возможно, переводишь для своих партнеров по сборной?

- Интервью – это хорошо, но я не люблю повышенное внимание к себе, не люблю много разговаривать.

Второй момент – всех помощников я понимаю, могу с ними общаться на итальянском языке. Но ребятам подсказывать – это уже Андрей Николаевич. Они с ним общаются. И если какие-то моменты недопонимания, кому-то надо подсказать – это уже к тренеру.



В последнем товарищеском матче перед Евро-2020 сборная Украины сыграет с Кипром.

Видео трансляция матча Украина – Кипр.