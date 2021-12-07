Малиновский: «Я сильно вырос за два года в «Аталанте»

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский назвал свою цель в команде в нынешнем сезоне. Слова украинца приводит TuttoAtalanta.

После матча в Неаполе мы праздновали, но на следующий день мы думали о следующем матче. Когда вы выигрываете, у вас больше уверенности, но Лига чемпионов отличается от чемпионата. Завтра будет другой матч, у нас должна быть холодная голова и горячее сердце, мы должны выкладываться на полную.

- Какова твоя личная цель?

– Я всегда хочу сделать больше, хочу забить больше 8 голов, но моя цель в этом году – добиться большего, чем в прошлом сезоне, а потом посмотрим.

Я сильно вырос здесь, в «Аталанте», за два года я многому здесь научился, итальянская лига сильная, в Бельгии у вас больше времени на размышления. Но мне нужно многое улучшить не только технически, но и тактически. Надо много учиться и стараться.