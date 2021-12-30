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Малиновский, Ярмоленко и другие игроки сборной Украины поздравили болельщиков с Новым годом

УАФ выпустила видео в честь наступающего праздника
Футбол Сборная Украины
20:41
Малиновский, Ярмоленко и другие игроки сборной Украины поздравили болельщиков с Новым годом
Фото - УАФ

Сборная Украины поздравила болельщиков с наступающим Новым годом. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба УАФ.

В съемке приняли участие голкиперы Андрей Пятов и Георгий Бущан, полузащитники Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Сергей Сидорчук и Александр Зинченко, а также нападающие Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

Ранее с новогодними праздниками соотечественников поздравил главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

Сергей Стаднюк
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