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Малиновский, Ярмоленко и другие игроки сборной Украины поздравили болельщиков с Новым годом
УАФ выпустила видео в честь наступающего праздника
20:41
Фото - УАФ
Сборная Украины поздравила болельщиков с наступающим Новым годом. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба УАФ.
В съемке приняли участие голкиперы Андрей Пятов и Георгий Бущан, полузащитники Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Сергей Сидорчук и Александр Зинченко, а также нападающие Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.
Ранее с новогодними праздниками соотечественников поздравил главный тренер сборной Украины Александр Петраков.