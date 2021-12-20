Малиновский: «За одну минуту закрыли все вопросы с Петраковым»

Руслан Малиновский / фото - УАФ

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал об осеннем конфликте с главным тренером сборной Украины Александром Петраковым:

Я не был готов, потому что у меня был дискомфорт, у меня были мышечные проблемы. Сыграл два первых тура, я раньше восстановился, потому что хотел попасть на эти матчи. В этом нет ничего такого. Может я неправильно и не в тот момент подошел и попросил уехать. Из сборной поехали игроки Динамо и Шахтера, поэтому я тоже попросил. Возможно, это его как-то обидело. Больше ничего такого не было.

Считаю, что все вокруг этой ситуации хотели что-то сказать, прокомментировать. Люди ничего не знали об этих моментах, но при этом комментировали. Эта ситуация должна остаться между тренером и футболистом. Эта тема закрыта, все хорошо, не думаю, что ее нужно обговаривать. Уже потом был звонок, но это уже останется между нами, кто и кому набрал. Мы разговаривали и закрыли все вопросы».