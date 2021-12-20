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Малиновский: «За одну минуту закрыли все вопросы с Петраковым»

В октябре хавбек пролетел мимо заявки сборной
Футбол Сборная Украины
15:40
Малиновский: «За одну минуту закрыли все вопросы с Петраковым»
Руслан Малиновский / фото - УАФ

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал об осеннем конфликте с главным тренером сборной Украины Александром Петраковым:

«Адекватные люди писали нормальные вещи, поддерживали. Но еще раз повторю: там ничего такого не было. Там просто было недопонимание. Мы потом поговорили с главным тренером одну минуту и все поняли. Это не был длительный разговор, мы за минуту все обсудили и на этом все закончились.

Я не был готов, потому что у меня был дискомфорт, у меня были мышечные проблемы. Сыграл два первых тура, я раньше восстановился, потому что хотел попасть на эти матчи. В этом нет ничего такого. Может я неправильно и не в тот момент подошел и попросил уехать. Из сборной поехали игроки Динамо и Шахтера, поэтому я тоже попросил. Возможно, это его как-то обидело. Больше ничего такого не было.

Считаю, что все вокруг этой ситуации хотели что-то сказать, прокомментировать. Люди ничего не знали об этих моментах, но при этом комментировали. Эта ситуация должна остаться между тренером и футболистом. Эта тема закрыта, все хорошо, не думаю, что ее нужно обговаривать. Уже потом был звонок, но это уже останется между нами, кто и кому набрал. Мы разговаривали и закрыли все вопросы».

В сентябрських матчах Малиновский оказался вне стартового состава команды, после чего Петраков заявил, что хавбек обиделся на него.

В октябре игрока не заявили на матчи команды, но на решающую игру с Боснией и Герцеговиной футболист вернулся в стан «сине-желтых».

Напомним, скаут Серии А назвал Малиновского брендом украинского футбола в Италии.

Источник: Pressing Павел Харченко
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Теги

Руслан Малиновский Александр Петраков сборная Украины (футбол)

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