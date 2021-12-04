Чемпионат Италии. «Наполи» дома уступил «Аталанте». Как это было
Малиновский забил 13 мячей дальними ударами с 2019-го. Больше – только у Месси
Украинец красивейшим ударом отметился в воротах «Наполи»
4 декабря 23:06
Фото: Getty Images
Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский забил 13 мячей с дальних расстояний с 2019-го года, сообщает OptaPaolo.
По информации источника, это второй показатель в топ-лигах после Лионеля Месси, у которого 18 таких ударов.
Вашему вниманию видео очередного шикарного гола Малиновского.
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