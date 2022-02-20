Малиновский забил при 0:1 в пользу «Фиорентины», но арбитр не засчитал гол и лишил «Аталанту» ничьей

Бергамаски сделали подарок «Ювентусу» в борьбе за Лигу чемпионов

Фото - Аталанта

В 26-м туре итальянской Серии А «Аталанта» на выезде уступила «Фиорентине».

Все основные события пришлись на второй тайм. Пентек своим очередным голом после смены клуба открыл счет.

Полузащитник Руслан Малиновский сумел забить спустя пять минут. Однако арбитр зафиксировал сомнительный офсайд.

За возражения с бровки был удален главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини. Отметим также, что украинец заработал предупреждение.

«Аталанта» упустила возможность догнать «Ювентус» по очкам в турнирной таблице, но имеет матч в запасе. «Фиорентина» сравнялась с «Лацио» в борьбе за еврокубки.

Серия А, 26 тур

«Фиорентина» – «Аталанта» 1:0

Гол: Пентек, 56

«Фиорентина»: Дронговски, Одриосола, Игор Жулио, Миленкович (Мартинес, 67), Бираги (Терзич, 75), Бонавентура (Мале, 76), Торрейра (Амрабат, 38), Кастровилли (Данкан, 67), Пионтек, Гонсалес, Соттиль.

«Аталанта»: Муссо, Хатебур, Толои (Скальвини, 76), Гимшити (Пашалич, 58), Демирал, Дзаппакоста (Пеццелла, 59), де Рон, Фройлер (Пессина, 59), Копмейнерс, Малиновский, Бога (Михэилэ, 82).

Предупреждения: Миленкович, Амрабат – Гимшити, Малиновский, Демирал, Толои