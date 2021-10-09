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Малиновский заявил о готовности сыграть на любой позиции, если это будет нужно тренеру

Украинец отдается на поле в каждом матче
Футбол Украинские легионеры
9 октября 13:07
Малиновский заявил о готовности сыграть на любой позиции, если это будет нужно тренеру
Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал L’Eco di Bergamo о требованиях наставника бергамасков Джан Пьеро Гасперини:

«Аталанта» всегда сильнее играет во втором круге. Уверен, на длинной дистанции для нас все будет складываться хорошо, когда соперники будут терять.

Сейчас чувствую себя лучше. Даже учитывая операцию по удалению грыжи перед сезоном, из-за которой пропустил подготовку. Тренер давал мне уверенность, давая постоянно играть. Много готовлюсь в физическом плане, потому что немного отстал.

В «Аталанте» нелегко поддерживать высокую результативность, потому что играть здесь – не просто прогулка в парке. Нужно быть гибким и нельзя ограничивать себя футболом, к которому ты привык.

Если говорить о моем выступлении в конце прошлого сезона, надо помнить, что мы играли в четыре защитника. Может, я тогда действовал ближе к воротам соперника, забивал больше голов.

Делаю, что тренер говорит мне. Если нужно сыграть защитника – нет проблем».

Хавбек отлично начал новый сезон и стал единственным игроком «богини», вошедшим в символическую сборную сентября Серии А.

Правда это не помогло ему попасть в сборную Украины на октябрьские матчи. Главный тренер национальной команды Александр Петраков не вызвал футболиста на важнейшие игры.

Реакция специалиста на очередной вопрос прессы о Малиновском весьма красноречива.

Павел Харченко
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Теги

Руслан Малиновский Аталанта сборная Украины (футбол)

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