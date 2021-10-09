Малиновский заявил о готовности сыграть на любой позиции, если это будет нужно тренеру

Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал L’Eco di Bergamo о требованиях наставника бергамасков Джан Пьеро Гасперини:

Сейчас чувствую себя лучше. Даже учитывая операцию по удалению грыжи перед сезоном, из-за которой пропустил подготовку. Тренер давал мне уверенность, давая постоянно играть. Много готовлюсь в физическом плане, потому что немного отстал.

В «Аталанте» нелегко поддерживать высокую результативность, потому что играть здесь – не просто прогулка в парке. Нужно быть гибким и нельзя ограничивать себя футболом, к которому ты привык.

Если говорить о моем выступлении в конце прошлого сезона, надо помнить, что мы играли в четыре защитника. Может, я тогда действовал ближе к воротам соперника, забивал больше голов.

Делаю, что тренер говорит мне. Если нужно сыграть защитника – нет проблем».