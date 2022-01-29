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Малиновский: «Жаль, что работа Шевченко в «Дженоа» так закончилась, но никто от этого не застрахован»

Экс-подопечный специалиста отметил, что тот пришел в клуб не в самый лучший момент
Футбол Серия А (Италия)
13:24
Малиновский: «Жаль, что работа Шевченко в «Дженоа» так закончилась, но никто от этого не застрахован»
Руслан Малиновский / Фото - Getty Images

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мнением о работе в «Дженоа» своего экс-наставника в сборной Украины Андрея Шевченко.

Конечно, поддерживаю общение с Шевченко. Мне очень жаль, что его работа в «Дженоа» так быстро закончилась. Тяжелая ситуация. Мне кажется, что Андрей Николаевич попал в этот клуб в не самый подходящий момент. Там было много травмированных, пришлось ставить молодежь, а в Серии А, как вы знаете, уровень очень серьезный. Плюс тренер заболел ковидом и некоторое время не был с командой.

Может, кто-то хотел получить результат сразу, но за такое короткое время было тяжело построить или перестроить коллектив. В футболе такое бывает, в нем никто не застрахован от подобных моментов. Впрочем, я думаю, что Андрей Шевченко сделает правильные выводы и всех нас еще порадует своими результатами.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» не хочет идти на уступки Шевченко и разрывать с ним контракт ради его работы в сборной Польши.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Руслан Малиновский Андрей Шевченко Дженоа Аталанта

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