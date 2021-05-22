Малиновский: «Жена решила прикрыть лавочку с тортами»

С результативностью украинца он бы скоро начал округляться

Руслан Малиновский / Фото: ФК Аталанта

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский признан лучшим игроком Серии А в мае. Украинец рассказал, что уже даже результативность больше не помогает ему в получении сладостей от жены.



Из сборной тебя уже поздравили?

Пока нет. У них там своих хлопот хватает – серьезные тренировки. Когда приеду, тогда, наверное, и поздравят.

Сам ты тортов уже наелся – теперь нужно ребятам в сборную привезти. Правильно?

Шутка супруги, конечно, хорошо зашла. Да, она как-то сказала, что будет покупать сладкое только после тех матчей, в которых я забиваю. Вот и пришлось постараться, а Роксана решила прикрыть эту лавочку. Много сладкого кушать нельзя.

Успеешь отдохнуть перед приездом в сборную?

У меня будет три дня, но сюда войдут дорога, оформление документов для Евро, еще какие-то дела. На один день хочу съездить домой, к родителям. Так что отдыха, как такового, не будет.

Напомним, что 23 мая сборная Украины проведет контрольный матч с Бахрейном.

Видео трансляция матча Украина – Бахрейн.