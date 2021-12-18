Малиновского потрясло. В Бергамо произошло землетрясение перед матчем «Аталанты» с «Ромой»

Проведению встречи ничего не угрожает

фото - Atalanta BC

Сегодня, 18-го декабря в 16:00 начнется матч 18-го тура Серии А, в котором «Аталанта» примет «Рому».

Но перед игрой в Италии случилось происшествие – в Бергамо за несколько часов до матча произошло землетрясение, сообщает журналист Танкреди Палмери.

В Бергамо и Милане были зафиксированы толчки, мощностью от 4,3 до 4,8 баллов по шкале Рихтера.

Тем не менее, проведению игры ничего не угрожает, так что Малиновский и компания смогут выйти на поле с «волками».

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