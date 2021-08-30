Малиновскому нужно разрывать за сборную Украины. С «Аталантой» он плохо стартовал в Серии А

Джан Пьеро Гасперини может решить усадить его на скамейку запасных

Мнение

Руслан Малиновский / Фото - atalanta.it

В прошлом сезоне он стал лучшим ассистентом Серии А – 12 голевых передач. Помимо этого, Руслан Малиновский наколотил 8 забитых мячей – столько же, сколько и в прошлой кампании, не сдал позиции.

Но на Евро показать свой лучший футбол ни ему, ни всей сборной не удалось. И после завершения турнира Малиновский решился на операцию.

Полузащитнику приходилось играть через боль. Казалось, что это грыжа из-за сумасшедших нагрузок на тренировках Джан Пьеро Гасперини. Оказалось, эхо Житомира – рубец после операции по удалению аппендицита.

В итоге, украинец пропустил часть предсезонной подготовки, долго тренировался индивидуально и начал заниматься с командой только 9 августа. 11-го – провел полчаса в товарищеском матче против Алессандрии. Через три дня – вышел со скамейки в заключительном поединке предсезонки против «Ювентуса». Еще через неделю попал в основу на стартовый матч сезона Серии А против «Торино».

Вопрос только в том – это добровольное решение Гасперини или вынужденная мера. Ведь в том поединке итальянец остался без дисквалифицированных. В итоге, в основу попали все:. На второй тур Фройлер вернулся. И из старта выпал чемпион Европы Пессина – украинец остался.

Ни матч против «Торино», ни игру с «Болоньей» он не провел до конца – был заменен в обоих случаях. И во втором туре его замена была первой в матче от Гасперини.

Украинец приучил нас к тому, что грамотно открывается между линиями, отдает предельно острые передачи и отлично пробивает из-за пределов штрафной. В этих двух поединках подобного было мало.

В подтверждение статистика SofaScore в среднем за игру:

Удары – 3

Точные удары – 0

Созданные голевые моменты – 0

Ключевые передачи – 1,5

Точность передач – 62%

Потери – 16

И при этом при всем Малиновский мог забивать. Мяч пролетел действительно рядом со штангой, очень близко.

Мяч пролетает прямо возле стойки Мяч пролетает прямо возле стойки

В итоге, вырвать победу у «Болоньи» так и не получилось. «Аталанта» нанесла по воротам соперника 21 удар, но забить не смогла. Потеря очков, после которой Гасперини не нашел за что критиковать команду:

«Результат 0:0, но я доволен нашей игрой. Мы заметно превосходили соперника: создали много моментов, высоко прессинговали, но не забили. Каждый отдал на поле все, что у него было».

Малиновский провел две невыразительные встречи. Очевидно, ему нужно время, чтобы набрать форму после операции. Гасперини наградил его двумя выходами в старте и, выглядит так, что если Руслан в матчах за сборную Украину не докажет, что готов показывать свой высокий уровень футбола, то в третьем туре придется начинать встречу с «Фиорентиной» в запасе.

Впрочем, в Италии для украинца уже вошло в привычку разыгрываться ближе к концу сезона. Вопрос только в том, хорошо это или пагубно. Ведь хочется, чтобы он был лидером своей команды не только после 20 тура, но и до него.