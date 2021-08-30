Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 14
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (14 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Окончен
18:30 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Труа - Монако 1:2 Окончен
18:00 Лилль - Монпелье 2:1 Окончен
21:45 Реймс - ПСЖ 0:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Боруссия Мёнхенгладбах 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Дженоа - Наполи 1:2 Окончен
21:45 Милан - Кальяри 4:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Барселона - Хетафе 2:1 Окончен
23:00 Атлетико - Вильярреал 2:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Десна - Верес 0:4 Окончен
17:00 Минай - Шахтер 1:1 Окончен
19:30 Заря - Ворскла 1:0 Окончен
19:30 Рух - ФК Львов 1:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Малиновскому нужно разрывать за сборную Украины. С «Аталантой» он плохо стартовал в Серии А

Джан Пьеро Гасперини может решить усадить его на скамейку запасных
Футбол Украинские легионеры
17:59
Малиновскому нужно разрывать за сборную Украины. С «Аталантой» он плохо стартовал в Серии А Мнение
Руслан Малиновский / Фото - atalanta.it

В прошлом сезоне он стал лучшим ассистентом Серии А – 12 голевых передач. Помимо этого, Руслан Малиновский наколотил 8 забитых мячей – столько же, сколько и в прошлой кампании, не сдал позиции.

Но на Евро показать свой лучший футбол ни ему, ни всей сборной не удалось. И после завершения турнира Малиновский решился на операцию.

Полузащитнику приходилось играть через боль. Казалось, что это грыжа из-за сумасшедших нагрузок на тренировках Джан Пьеро Гасперини. Оказалось, эхо Житомира – рубец после операции по удалению аппендицита.

В итоге, украинец пропустил часть предсезонной подготовки, долго тренировался индивидуально и начал заниматься с командой только 9 августа. 11-го – провел полчаса в товарищеском матче против Алессандрии. Через три дня – вышел со скамейки в заключительном поединке предсезонки против «Ювентуса». Еще через неделю попал в основу на стартовый матч сезона Серии А против «Торино».

Вопрос только в том – это добровольное решение Гасперини или вынужденная мера. Ведь в том поединке итальянец остался без дисквалифицированных Мартена Де Рона и Ремо Фройлера. В итоге, в основу попали все: Марио Пашалич, Маттео Пессина, Руслан Малиновский. На второй тур Фройлер вернулся. И из старта выпал чемпион Европы Пессина – украинец остался.

Ни матч против «Торино», ни игру с «Болоньей» он не провел до конца – был заменен в обоих случаях. И во втором туре его замена была первой в матче от Гасперини.

Украинец приучил нас к тому, что грамотно открывается между линиями, отдает предельно острые передачи и отлично пробивает из-за пределов штрафной. В этих двух поединках подобного было мало.

В подтверждение статистика SofaScore в среднем за игру:

  • Удары – 3

  • Точные удары – 0

  • Созданные голевые моменты – 0

  • Ключевые передачи – 1,5

  • Точность передач – 62%

  • Потери – 16

И при этом при всем Малиновский мог забивать. Мяч пролетел действительно рядом со штангой, очень близко.

Мяч пролетает прямо возле стойки
Мяч пролетает прямо возле стойки
В итоге, вырвать победу у «Болоньи» так и не получилось. «Аталанта» нанесла по воротам соперника 21 удар, но забить не смогла. Потеря очков, после которой Гасперини не нашел за что критиковать команду:

«Результат 0:0, но я доволен нашей игрой. Мы заметно превосходили соперника: создали много моментов, высоко прессинговали, но не забили. Каждый отдал на поле все, что у него было».

Малиновский провел две невыразительные встречи. Очевидно, ему нужно время, чтобы набрать форму после операции. Гасперини наградил его двумя выходами в старте и, выглядит так, что если Руслан в матчах за сборную Украину не докажет, что готов показывать свой высокий уровень футбола, то в третьем туре придется начинать встречу с «Фиорентиной» в запасе.

Впрочем, в Италии для украинца уже вошло в привычку разыгрываться ближе к концу сезона. Вопрос только в том, хорошо это или пагубно. Ведь хочется, чтобы он был лидером своей команды не только после 20 тура, но и до него.

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Руслан Малиновский Аталанта

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Гасперини: «Довольны игрой, несмотря на 0:0»
Гасперини: «Довольны игрой, несмотря на 0:0»
Футбол Серия А (Италия)
29 августа 12:10
«Аталанта» все же подпишет соперника Малиновского на прошедшем Евро
«Аталанта» все же подпишет соперника Малиновского на прошедшем Евро
Футбол Серия А (Италия)
28 августа 22:35
«Аталанта» с Малиновским не смогла обыграть «Болонью»
«Аталанта» с Малиновским не смогла обыграть «Болонью»
Футбол Серия А (Италия)
28 августа 21:35
«Шахтер» отказал «Аталанте» в трансфере Соломона
«Шахтер» отказал «Аталанте» в трансфере Соломона
Футбол Украинская Премьер-лига
28 августа 08:19
Не грыжа. Выяснилась истинная причина дискомфорта Малиновского в конце прошлого сезона
Не грыжа. Выяснилась истинная причина дискомфорта Малиновского в конце прошлого сезона
Футбол Серия А (Италия)
27 августа 22:56
«Аталанта» продлит контракт с одним из лидеров команды
«Аталанта» продлит контракт с одним из лидеров команды
Футбол Серия А (Италия)
25 августа 13:36

Новости: Футбол

Петраков: «Искусственное покрытие в матче с Казахстаном? Кто умеет играть в футбол, тот играет везде»
Петраков: «Искусственное покрытие в матче с Казахстаном? Кто умеет играть в футбол, тот играет везде»
Сборная Украины
17:59
Малиновскому нужно разрывать за сборную Украины. С «Аталантой» он плохо стартовал в Серии А
Мнение
Малиновскому нужно разрывать за сборную Украины. С «Аталантой» он плохо стартовал в Серии А
Украинские легионеры
17:59
Забарный: «Мы должны вернуть должок Казахстану»
Забарный: «Мы должны вернуть должок Казахстану»
Сборная Украины
17:56
Петраков: «Мы с Шовковским встречались с Де Дзерби и общались о Сикане»
Петраков: «Мы с Шовковским встречались с Де Дзерби и общались о Сикане»
Сборная Украины
17:46
Официально. Соперник «Динамо» в групповом раунде ЛЧ объявил о трансфере Забитцера
Официально. Соперник «Динамо» в групповом раунде ЛЧ объявил о трансфере Забитцера
Бундеслига (Германия)
17:39
Футбольные трюки и финты от команды UkrFreestyle. Премьера
Футбольные трюки и финты от команды UkrFreestyle. Премьера
17:00
Миколенко: «Самое важное – психологически и физически восстановиться к матчу с Казахстаном»
Миколенко: «Самое важное – психологически и физически восстановиться к матчу с Казахстаном»
Сборная Украины
16:59
Хавбек «Ман Сити»: «В АПЛ есть невероятные команды, но наш состав – лучший в мире»
Хавбек «Ман Сити»: «В АПЛ есть невероятные команды, но наш состав – лучший в мире»
Премьер-Лига (Англия)
15:59
Срна: «На ход встречи с «Минаем» повлияло удаление Марлона, которого не было»
Срна: «На ход встречи с «Минаем» повлияло удаление Марлона, которого не было»
Украинская Премьер-лига
15:56
Все новости

Популярные новости

Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
29
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
6
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 августа 13:24
18
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 11:00
6
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Бокс Профессиональный бокс
26 августа 18:21
Все новости