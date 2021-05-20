Малиновскому нужно уходить. С «Аталантой» украинец трофея не дождется – так сказал Гасперини

Лидер бергамасков имеет предложения от топовых клубов

Мнение

Руслан Малиновский после гола в ворота «Ювентуса» / Фото - atalanta.it

Сказки не произошло. «Ювентус» в свой кризисный год выиграл два трофея – Суперкубок и Кубок Италии. Ну а «Аталанта», которой восхищаются все нейтральные болельщики, вновь осталась ни с чем. Как бы печально это не звучало.

Финал против туринцев не задался. Команда Джан Пьеро Гасперини совершенно не впечатлила и проиграла абсолютно по делу. По статистике перевес коллектива Андреа Пирло не был подавляющим:

10 – 14 по ударам

6 – 8 по точным ударам

1,43 – 1,72 по xG

1 – 2 по голам

Но по игре не складывалось ощущения, что этот результат несправедлив. «Аталанта», ровно как и «Монако» в параллельном матче с ПСЖ, упустила шанс сделать этот сезон действительно успешным. Можно сколько угодно говорить о красивой игре, но именно трофеи делают команды победителями.

ПСЖ, «Интер», «Челси» – три топ-клуба, по слухам , проявляют интерес к. С каждой из этих команд украинец уже в следующем сезоне имеет более чем реальные шансы выиграть трофей. «Аталанта» – приятная команда, но не для побед. Было бы приятно ошибаться, но это, фактически, слова самого Гасперини. После финала он дал понять – они и так прыгают выше головы:

«Победа в Серии А в следующем сезоне? Со времен «Вероны» или «Сампдории» столь маленькие клубы не выигрывали Скудетто. Конкурировать с большими клубами очень сложно. Кубка Италии это тоже касается. Кажется, прошло уже 30 лет с тех пор как «Виченца» выиграла этот трофей. Мы вышли во второй финал за три года, мы играли с «Ювентусом» на равных. Мы рады достичь этого уровня. Не так и много клубов могут похвастаться тем, что квалифицировались в Лигу чемпионов третий год кряду и вышли в два финала Кубка Италии. К тому же, мы идем вторыми в чемпионате».

Судя по всему, это значит: «Чего вы еще от нас требуете?»

Малиновский – единственное светлое пятно бергамасков в финале с «Ювентусом». Издания по типу– все они назвали украинца лучшим игроком встречи в составе «Аталанты», поставив ему 7 по 10-балльной системе.

Гол туринцам – его результативное действие уже в 11-м матче кряду, что звучит невероятно. Малиновский забил «Ювентусу» второй раз в течение одного сезона – подобное не удавалось даже Андрею Шевченко. А мог ведь быть еще один:

«Нам не повезло в решающих эпизодах матча, особенно с первым голом и неназначенным пенальти на Пессине. Но мы очень старались. Движение Рабьо и то, как упал Пессина... Очевидно, что там был толчок, но неясно, кто коснулся мяча».

Гасперини хотел пенальти – Малиновский мог бы его исполнить, хоть украинец и не является штатным пенальтистом.

Но не стоит слишком нахваливать украинца именно за этот матч. Будь он так хорош, вряд ли ушел бы с поля на 68 минуте.

Статистика Руслана Малиновского в финале против «Ювентуса» от SofaScore:

1 гол

1 точный удар

1 удар мимо

1/3 успешных попыток дриблинга

15/25 (60%) точность передач

1/3 точных навесов

1 ключевая передача

18 потерь владения

2/8 выигранной борьбы за позицию

1/3 выигранных воздушных единоборств

Малиновский не смог стать героем «Аталанты», которая выигрывала Кубок Италии только раз – почти 60 лет назад. Если бы ему это удалось – украинец стал бы соавтором исторического события.

Но победил «Ювентус». И 28-летний Малиновский все еще лишь с одним трофеем в карьере – чемпионством в Бельгии с «Генком».

Он может остаться в Бергамо и, если продолжит играть на уровне конца текущего сезона, станет легендой клуба. Однако если украинец хочет побеждать, то ему необходимо менять команду. Тем более есть более чем просто заманчивые варианты.

Хотя, даже выиграй «Аталанта» финал, исходя из планомерного развития карьеры Малиновского, он в конце сезона все равно ушел бы на повышение. Просто с трофеем уходить было бы приятнее.

Но, вполне вероятно, победы у него впереди.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua