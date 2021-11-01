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«Мальме – «Челси»: железобетонный прогноз на матч

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Футбол Прогнозы
1 ноября 17:45
«Мальме – «Челси»: железобетонный прогноз на матч Прогноз

Среди людей, делающих ставки или же пишущих прогнозы, очень распространен термин «железобетон» – ставка, которая «сыграет» с вероятностью 90% и выше. Именно такой прогноз мы подготовили на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Мальме» – «Челси».

Представление команд

«Мальме» – лучшая команда Швеции, но, мягко говоря, не самый сильный еврокубковый боец. Команда, которую возглавляет известный в прошлом датский нападающий Йон-Даль Тоомассон, является беспросветным аутсайдером группы Н, имея после трех встреч 0 очков в активе и удручающую разницу забитых пропущенных мячей 0:11.

Это третий заход «Мальме» в групповой этап Лиги чемпионов. Два предыдущих заканчивались четвертым местом в группе и вылетом.

«Челси» в особом представлении не нуждается. Достаточно напомнить, что «аристократы», кстати команда имеет такое прозвище только в Восточной Европе, но никак не в Англии, действующие победители Лиги чемпионов и лидер Премьер-лиги – сильнейшего чемпионата в Европе. В текущей еврокубковой компании «синие» набрали шесть очков, обыграв «Зенит» (1:0) и все тот же «Мальме» (4:0), но минимально уступили «Ювентусу» (0:1), поэтому сейчас занимают только второе место в группе.

Постоянным участником Лиги чемпионов «Челси» стал в начале 2000-х годов. Лучший результат – победы в 2012 и 2021 годах.

Прогноз на матч «Мальме» – «Челси»

Все формальности соблюдены, а теперь давайте разбираться, чего нам ждать от матча. «Челси» пока занимает только второе место в группе и еще далеко не гарантировал себе проход в плей-офф, а значит недооценки соперника команда Томаса Тухеля точно не допустит. Но и ожидать легкого разгрома не стоит, хотя он вполне возможен. Но мы считаем, что более надежной ставкой станет: сухая победа «Челси».

То, что «синие» выиграют – это само собой разумеющееся факт, ведь между командами пропасть в классе, но коэффициент на подобный исход слишком невелик, поэтому мы и предложили вам практически такой же надежный исход, однако с гораздо более приятным коэффициентом.

Почему прогноз на матч «Мальме» – «Челси» – железобетон?

После прихода Тухеля оборона – сильнейшая линия «Челси». Защитники не позволяют себе терять концентрацию и могут очень уверенно обращаться с мячом даже под жесточайшим прессингом соперника, а Антонио Рюдигер, без преувеличения, один из лучших игроков Европы на старте сезона. Защитники «пенсионеров» не ошибаются позиционно, а если кто-то сыграл не лучшим образом индивидуально, то всегда подстрахует вратарь Эдуар Менди.

Безусловно, всегда может залететь какой-то случайный или нелепый мяч, однако в случае с «Челси» это практически невозможно благодаря уровню обученности, тактической грамотности и индивидуальному мастерству защитников. Конечно, оборону «синих» возможно пробить, но могут это сделать команды калибра «Манчестер Сити», «Ливерпуля» или «Баварии», но никак ни «Мальме».

А чтобы окончательно вас убедить в «железобетонности» прогноза на матч «Мальме» – «Челси» поговорим немного о статистике. «Пенсионеры» во встречах Премьер-лиги и Лиги чемпионов текущего сезона пропустили всего 4 мяча. Только «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Саутгемптон» и «Ювентус» сумели распечатать ворота «Челси». Впечатляет, не так ли? Тяжело представить, что должно случиться, чтобы «Мальме» оказалось в числе клубов, которые сумели забить лондонцам.

Поэтому забирайте наш прогноз и со спокойствием смотрите матч «Мальме» – «Челси», но всегда помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка. Поэтому ставьте с умом, а наши прогнозы вам в этом помогут.

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