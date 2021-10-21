«Мальме» и «Зенит» не сумели отобрать очки у «Челси» и «Ювентуса»

Ближе к тому, чтобы огорчить фаворита была команда Ракицкого

Фото - ФК Челси

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Челси» в родных стенах разгромил «Мальме», «Ювентус» на выезде обыграл «Зенит».

В лондонском матче хозяева не испытали трудностей со шведами. Следует отметить дубль Жоржиньо с пенальти. Также забивали Кристенсен и Хавертц.

«Бьянконери» же пришлось посложнее. Лишь в концовке Кулусевски принес победу фавориту встречи.

«Ювентус» по прежнему возглавляет группу H, не потеряв ни одного очка. Далее расположились «Челси», «Зенит» и «Мальме» с интервалом в три пункта.

Лига чемпионов. Групповой этап, третий тур

«Зенит» – «Ювентус» 0:1

Гол: Кулусевски, 86

«Зенит»: Крицюк, Ловрен, Чистяков (Круговой, 88), Ракицкий, Караваев (Сутормин, 61), Вендел, Барриос, Малком (Кузяев, 69), Клаудиньо (Ерохин, 88), Дуглас Сантос, Дзюба (Азмун, 61).

«Ювентус»: Шченсны, Де Шильо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро (Куадрадо, 58), Маккенни, Локателли (Артур, 58), Бентанкур (Рэмзи, 84), Бернардески (Кулусевски, 58), Мората (Кин, 76), Кьеза.

Предупреждения: Барриос, Караваев – Артур, Рэмзи

«Челси» – «Мальме» 4:0

Голы: Кристенсен, 9, Жоржиньо, 21 (пен.), 57 (пен.), Хавертц, 48

«Челси»: Менди, Кристенсен, Тиаго Силва, Рюдигер, Канте (Сауль, 65), Аспиликуэта (Джеймс, 66), Жоржиньо, Маунт, Вернер (Хадсон-Одои, 44), Чилуэлл (Алонсо, 66), Лукаку (Хавертц, 23).

«Мальме»: Далин (Диавара, 46), Ларссон, Нильсен, Брурссон, Бергет (Мойсандер, 84), Пенья (Ракип, 58), Инносент, Кристиансен (Налич, 58), Ольссон, Чолак, Бирманчевич (Абубакари, 46).

Предупреждения: Нильсен, Кристиансен, Ларссон