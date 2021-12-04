«Мальорка» сенсационно переиграла «Атлетико», забив решающий мяч на 91-й минуте

Команда Симеоне открыла счет, но проиграла

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В матче 16-го тура чемпионата Испании «Атлетико» принимал «Мальорку».

Первый тайм прошел без забитых мячей.

На 68-й минуте «Атлетико» забил свой мяч и, казалось, игра пойдет по любимому сценарию «матрасников»: он будут сушить игру, особо не атакуя и дожидаясь финального свистка.

Но не тут то было: Руссо сравнял счет на 80-й минуте, а на 91-й Кубо вывел «Мальорку» вперед, тем самым принеся своей команде волевую победу.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Атлетико» остался на 4-м месте, имея в активе 29 очков и отставая от первого «Реала» уже на 7 баллов.

Примера, 16-й тур

«Атлетико – «Мальорка» 1:2

Голы: Кунья, 68 – Руссо, 80, Кубо, 90+1

«Атлетико»: Облак, Савич (Эрмосо, 11), Фелипе, Лоди, де Пауль (Жоау Феликс, 60), Коке, Кондогбиа, Льоренте, Корреа (Суарес, 71), Гризманн (Лемар, 60), Матеус Кунья (Врсалько, 71).

«Мальорка»: Рейна, Маффео, Вальент, Руссо, Коста, Дани Родригес, Руис де Галаррета (Батталья, 74), Баба (Фер Ниньо, 80), Ли Кан Ин (Седлар, 85), Санчес (Кубо, 74), Пратс (Анхель Родригес, 74).

Предупреждения: Руис де Галаррета (14), Маффео (43), Баба (66), Фелипе (79), Лоди (84), Вальент (84), Рейна (89).