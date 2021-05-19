Соль принес «Тенерифе» в матче со «Спортингом». Форвард «Динамо» забил уже 8-й мяч в Сегунде
«Мальорка» вышла в Примеру
Команда заняла не опустится ниже второго места в Сегунде
19 мая 08:10
Фото: twitter.com/RCD_Mallorca
Определилась вторая команда, которая вышла в Примеру.
Ею стала «Мальорка», которая досрочно заняла второе место в Сегунде. «Альмерия» проиграла свой матч и уже не догонит «Мальорку» в таблице.
Таким образом, команда вернулась в Ла Лигу год спустя. У «Мальорки» еще есть шанс побороться за победу в Сегунде.
Ранее в Ла Лигу вышел «Эспаньол».
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