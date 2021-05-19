«Мальорка» вышла в Примеру

Команда заняла не опустится ниже второго места в Сегунде

Фото: twitter.com/RCD_Mallorca

Определилась вторая команда, которая вышла в Примеру.

Ею стала «Мальорка», которая досрочно заняла второе место в Сегунде. «Альмерия» проиграла свой матч и уже не догонит «Мальорку» в таблице.

Таким образом, команда вернулась в Ла Лигу год спустя. У «Мальорки» еще есть шанс побороться за победу в Сегунде.

Ранее в Ла Лигу вышел «Эспаньол».