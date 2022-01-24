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«Маловероятно». Калиниченко – о возможности прихода Шевченко в сборную Польши

Экс-партнер специалиста в национальной команде Украины назвал несколько причин так считать
Футбол Украинские легионеры
16:36
«Маловероятно». Калиниченко – о возможности прихода Шевченко в сборную Польши
Максим Калиниченко / Фото - Twitter

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко оценил вероятность назначения Андрея Шевченко главным тренером сборной Польши.

Маловероятно, что Шевченко возглавит Польшу, на то есть несколько причин. Во-первых, его контракт с «Дженоа» продолжает действовать. По нему он получает около двух миллионов евро. Польский футбольный союз предлагает гораздо меньше – 1-1,5 млн, то есть в деньгах Андрей потеряет много.

Во-вторых, принимать Польшу накануне игры с достаточно сильной сборной России – риск. Нужно ли самому Шевченко после одной авантюры сразу ввязываться в другую, тоже вопрос. Мне тяжело представить, что Андрей на такое согласится, если у него не будет гарантий продолжения работы в сборной, даже в случае неудачи в стыковых матчах.

На мой взгляд, вероятность назначения Шевченко на пост главного тренера сборной Польши процентов 20, не больше. Андрей – здравомыслящий человек и взвесит все «за» и «против» такого варианта.

Калиниченко также заявил, что в 2006 году Шевченко не знал многих игроков сборной Украины по именам

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Максим Калиниченко Андрей Шевченко сборная Польши (футбол)

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