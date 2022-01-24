«Маловероятно». Калиниченко – о возможности прихода Шевченко в сборную Польши

Максим Калиниченко / Фото - Twitter

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко оценил вероятность назначения Андрея Шевченко главным тренером сборной Польши.

Во-вторых, принимать Польшу накануне игры с достаточно сильной сборной России – риск. Нужно ли самому Шевченко после одной авантюры сразу ввязываться в другую, тоже вопрос. Мне тяжело представить, что Андрей на такое согласится, если у него не будет гарантий продолжения работы в сборной, даже в случае неудачи в стыковых матчах.

На мой взгляд, вероятность назначения Шевченко на пост главного тренера сборной Польши процентов 20, не больше. Андрей – здравомыслящий человек и взвесит все «за» и «против» такого варианта.