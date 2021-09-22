Мама Роналду: «Сказала сыну, что перед смертью хочу увидеть его возвращение в «Спортинг»

Именно в лиссабонском клубе португалец начинал свою грандиозную карьеру

Криштиану Роналду с матерью / фото - Mirror

Долореш Авейру, мама 5-кратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду рассказала Record, в каком клубе хочет видеть своего сына:

«Роналду должен вернуться сюда. Ему нравится смотреть матчи «Спортинга». Я уже сказала ему: «Сын, прежде чем я умру, я хочу увидеть твое возвращение в «Спортинг». Он ответил: «Посмотрим».

Великий португалец начинал свою профессиональную карьеру в «Спортинге», откуда его в 2004 году забрал в «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон.

После Англии форвард успел поиграть за «Реал», где выиграл все возможные трофеи, и за «Ювентус», где провел три не самых ярких года своей карьеры.

Сейчас же португалец вернулся на Туманный Альбион в МЮ и уже начал штамповать голы в привычном темпе – за 3 матча на счету 36-летнего нападающего 4 забитых мяча.

Напомним, Роналду обошел Месси и стал самым высокооплачиваемым игроком мира.