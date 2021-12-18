Автор первого гола сборной Украины объяснил, почему нельзя закрывать Мампасси двери в команду
Мампасси: «Маркевич старается тренировать нестандартно»
Новичок «Локомотива» поделился мнением о бывших партнерах и наставнике «Мариуполя»
18 декабря 22:59
Фото - ФК Ингулец
Перешедший из «Шахтера» в «Локомотив» защитник Марк Мампасси поделился мнением о работе Остапа Маркевича в «Мариуполе» и перспективах бывшей команды.
Пока что мне везет на наставников, вот и Остап Mиронович старается тренировать нестандартно, много времени уделяет собеседованиям с игроками, чтобы каждый из нас четко понимал, чего от него требуют. Mожет, это связано с тем, что за азовцев выступает много молодежи.
На мой взгляд, «Мариуполь» заслуживает лучшей участи, ведь не досчитался своих очков в поединках с «Металлистом 1925», «Львовом», «Вересом», «Десной». Дали бой «Динамо» – наиболее атакующей команде чемпионата УПЛ.
Ранее автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко объяснил, почему нельзя закрывать Мампасси двери в команду.
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