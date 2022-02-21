Мампасси – о переход в «Локомотив»: «В Украине еще подняли такой шум, будто я игрок основного состава «Шахтера» и сборной»

Защитник вспомнил о реакции на переезд в Россию

Фото: ФК Локомотив

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси вспомнил о переходе из «Шахтера» в российский клуб.

Почему ты решился на переезд с Украины в Россию? Ты же понимал, какая будет реакция.

«Не люблю легких путей. Чем сложнее, тем интереснее. Понимал, что будет критика. Но если тренер «Шахтера» не видел меня в составе, я решил попробовать зайти с другой стороны».

Расскажи о реакции, которую ты получил после трансфера.

«Было три волны. Первая, когда появились слухи про «Спартак»: меня все начали критиковать. Потом, когда появилась новость, что я подписал предварительный контракт с «Локомотивом». И уже после официального объявления. Весело было... Особенно неприятно в первый раз. Тогда СМИ написали, что я чуть ли уже не перешел в «Спартак». А я знал, что это все неправда, но в комментариях меня вовсю поливали. Так что когда произошел переход в «Локо», я уже спокойнее отреагировал. Мама очень переживала, не понимала, как люди могут такое писать. Говорил ей: «Не читай ты это, уже все произошло». Я могу понять людей, они же не знают всей ситуации. Пишут свое мнение. Все это стимулирует меня доказать всем, что я сделал правильный выбор».

Ты видел, как сразу начали набрасываться депутаты с обеих сторон?

«На Украине еще подняли такой шум, будто я игрок основного состава «Шахтера» и сборной. Играл в «Мариуполе», меня там никто не знал... А тут появился повод – и все вдруг решили про меня высказаться».

В комментариях под последней фотографией в инстаграме у тебя ад.

«Это я еще ограничил комментарии – могут писать только те, кто подписан. Было много слов поддержки. Но некоторые писали, что я предатель. Я вообще аполитичен, не слежу за новостями, телевизор не смотрю».

Когда ты только перешел в «Локо», то сказал, что это не помешает продолжить играть за юношескую сборную Украины. Но ты же понимаешь, что из РПЛ никого не вызывают?

«Честно, сам себя подставил тем заявлением. Мне позвонил журналист и сказал, что нужно дать такую цитату. Ответил: «Напишите». Тогда все уже затихло, а это подлило масла».

Насколько в этом всем сыграли роль деньги? Ты думал об этом?

«Нет. Я всегда больше за идею. Если есть интересное предложение, не буду даже спрашивать, какая зарплата, – просто соглашусь. Если бы не родители и агент, наверное, меня было бы легко разводить».

За защитника «Шахтер» получил 4 миллиона евро.