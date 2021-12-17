Мампасси – о переходе в российский клуб: «Все равно готов выступать за сборную Украины»

Марк Мампасси / фото - ФК Шахтер

Экс-защитник «Шахтера» Марк Мампасси прокомментировал свой переход в московский «Локомотив»:

Я уже распрощался с одноклубниками по «Мариуполю», пожелал им сохранить «прописку» в чемпионате УПЛ. Еще точно не знаю, но думаю, что во второй половине января присоединюсь к своей новой команде, когда она начнет подготовку к весенней части сезона. Ни с кем из «железнодорожников» не знаком.

Пока что сложно сказать, на какой позиции меня будут использовать, главное, чтобы был полезен «Локомотиву».