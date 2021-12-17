Мампасси – о переходе в российский клуб: «Все равно готов выступать за сборную Украины»
Экс-защитник «Шахтера» Марк Мампасси прокомментировал свой переход в московский «Локомотив»:
«Считаю, что этот новый для меня вызов будет способствовать моему прогрессу, совершенствованию моего спортивного мастерства. Несмотря на продолжение карьеры в России, готов и дальше выступать за юниорскую сборную Украины, которую в марте следующего года в Нидерландах ждут поединки элит-раунда чемпионата Европы.
Я уже распрощался с одноклубниками по «Мариуполю», пожелал им сохранить «прописку» в чемпионате УПЛ. Еще точно не знаю, но думаю, что во второй половине января присоединюсь к своей новой команде, когда она начнет подготовку к весенней части сезона. Ни с кем из «железнодорожников» не знаком.
Пока что сложно сказать, на какой позиции меня будут использовать, главное, чтобы был полезен «Локомотиву».
Игрок подписал с «железнодорожниками» пятилетний контракт.
О будущем игрока в национальной команде «сине-желтых» пока что неизвестно. И если у него и есть шансы выступать на юношеском уровне, то тренер главной сборной Украины Александр Петраков точно не будет вызывать футболистов, играющих в России.
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