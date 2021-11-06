«Ман Сити» без особого сопротивления переиграл МЮ на «Олд Траффорд»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЛегендарный хоккеист покончил с собой в 37 лет. Его сын повесился – через два дня после смерти нападающего команды
матч-центр : Футбол
Вчера 5
Сейчас 4
Сегодня 17
Завтра 21
Футбол (5 событий из 8) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Майнц - Боруссия Мёнхенгладбах 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Кадис 0:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Агробизнес - ВПК-Агро 1:0 Окончен
17:30 Нива Т - Кривбасс 1:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Александрия - Металлист-1925 2:0 Окончен
Футбол (4 события из 10) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Челси - Бернли 0:0 1-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Торино 1:0 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Сельта - Барселона 0:1 1-й тайм
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Динамо - Ворскла 0:0 1-й тайм
Футбол (17 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Окончен
17:00 Челси - Бернли 0:0 1-й тайм
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Лилль - Анже -:- Запланирован
22:00 Бордо - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Торино 1:0 2-й тайм
19:00 Ювентус - Фиорентина -:- Запланирован
21:45 Кальяри - Аталанта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Сельта - Барселона 0:1 1-й тайм
22:00 Реал - Райо Вальекано -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Кремень - Авангард -:- Запланирован
14:15 Прикарпатье - Олимпик 2:1 Окончен
15:00 Николаев - Авангард -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Минай - ФК Мариуполь 0:2 Окончен
15:00 Олимпик - ФК Мариуполь -:- Запланирован
17:00 Динамо - Ворскла 0:0 1-й тайм
19:30 Черноморец - Рух -:- Запланирован
Футбол (21 событие из 31) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Эвертон - Тоттенхэм -:- Запланирован
16:00 Лидс - Лестер -:- Запланирован
16:00 Арсенал - Уотфорд -:- Запланирован
18:30 Вест Хэм - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Марсель - Мец -:- Запланирован
16:00 Реймс - Монако -:- Запланирован
18:00 Ницца - Монпелье -:- Запланирован
21:45 Ренн - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Герта - Байер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Венеция - Рома -:- Запланирован
19:00 Наполи - Верона -:- Запланирован
19:00 Лацио - Салернитана -:- Запланирован
21:45 Милан - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Валенсия - Атлетико -:- Запланирован
22:00 Бетис - Севилья -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Горняк-Спорт - Полесье -:- Запланирован
14:15 Ужгород - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ингулец - СК Днепр-1 -:- Запланирован
17:00 Колос - Шахтер -:- Запланирован
17:00 Заря - Верес -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Десна -:- Запланирован

«Ман Сити» без особого сопротивления переиграл МЮ на «Олд Траффорд»

Команда Сульшера была инертной в атаке и проходимой в обороне
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:33
«Ман Сити» без особого сопротивления переиграл МЮ на «Олд Траффорд»
Фото: Getty Images

В матче 11-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» в родных стенах.

Уже на первых минутах встречи гол в свои ворота забил центрбек МЮ Эрик Байи, который срезал мяч в сетку после флангового прострела.

«Манчестер Сити» контролировал ход игры и в конце первого тайма забил еще – на этот раз отличился Бернарду Силва.

Во втором тайме «горожане» полностью контролировали ход игры, а МЮ почти не оказывал сопротивления. Все завершилось логичной победой «Манчестер Сити».

В турнирной таблице АПЛ «Ман Сити» набирает 23 очка и остается на 2-м месте, у МЮ – 17 баллов и 5-е место.

АПЛ, 11-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» 0:2

Голы: Байи,7, автогол, Бернарду Силва, 45

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Байи (Санчо, 46), Шоу (Теллес, 73), Фред (ван де Бек, 80), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Гринвуд (Рэшфорд, 67).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Габриэл Жезус.

Предупреждения: Жоау Канселу (48), Бернарду Силва (58), Роналду (90).

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Манчестер Юнайтед Манчестер Сити

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити». Как это было
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити». Как это было
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:25
Эвра: «У меня одного столько же титулов АПЛ, что и у «Манчестер Сити»
Эвра: «У меня одного столько же титулов АПЛ, что и у «Манчестер Сити»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:43
Фердинанд: «Роналду покупали не для того, чтобы он прессинговал. Делает ли это Месси?»
Фердинанд: «Роналду покупали не для того, чтобы он прессинговал. Делает ли это Месси?»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:50
Гвардиола: «У нас нет таких качеств, чтобы играть как «Ливерпуль»
Гвардиола: «У нас нет таких качеств, чтобы играть как «Ливерпуль»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:06
Сульшер: «Юнайтед» – клуб номер один в Манчестере и, вероятно, в мире»
Сульшер: «Юнайтед» – клуб номер один в Манчестере и, вероятно, в мире»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:43
Бруну: «Сульшер заслуживает похвалы, он способен на большее»
Бруну: «Сульшер заслуживает похвалы, он способен на большее»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:21

Новости: Футбол

Симеоне: «Хави знает «Барселону» как никто другой, он понимает, как действовать наилучшим образом»
Симеоне: «Хави знает «Барселону» как никто другой, он понимает, как действовать наилучшим образом»
Примерa (Испания)
17:28
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Ворскла». Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Украины. «Динамо» – «Ворскла». Онлайн трансляция
Украинская Премьер-лига
17:27
«Ман Сити» без особого сопротивления переиграл МЮ на «Олд Траффорд»
«Ман Сити» без особого сопротивления переиграл МЮ на «Олд Траффорд»
Премьер-Лига (Англия)
16:33
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити». Как это было
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити». Как это было
Премьер-Лига (Англия)
16:25
«Динамо» выйдет на матч с «Ворсклой» лишь с одним центральным защитником
«Динамо» выйдет на матч с «Ворсклой» лишь с одним центральным защитником
Украинская Премьер-лига
16:21
«Мариуполь» добыл первую за два месяца победу в УПЛ, но все равно остался на последнем месте
«Мариуполь» добыл первую за два месяца победу в УПЛ, но все равно остался на последнем месте
Украинская Премьер-лига
16:07
Коваленко выйдет в стартовом составе «Специи» на матч с «Торино»
Коваленко выйдет в стартовом составе «Специи» на матч с «Торино»
15:37
Конте: «Сейчас «Тоттенхэм» не готов бороться за титул в АПЛ»
Конте: «Сейчас «Тоттенхэм» не готов бороться за титул в АПЛ»
Премьер-Лига (Англия)
15:25
Игрок «Александрии» Мустафаев получил приглашение в молодежную сборную Азербайджана
Игрок «Александрии» Мустафаев получил приглашение в молодежную сборную Азербайджана
Украинская Премьер-лига
14:45
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 11:52
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 октября 11:59
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
4
Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
Бокс Профессиональный бокс
31 октября 17:08
6
Намекает на слив? Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику
Намекает на слив? Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику
Бокс Профессиональный бокс
2 ноября 22:34
1
Все новости