«Ман Сити» без особого сопротивления переиграл МЮ на «Олд Траффорд»

Команда Сульшера была инертной в атаке и проходимой в обороне

Фото: Getty Images

В матче 11-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» в родных стенах.

Уже на первых минутах встречи гол в свои ворота забил центрбек МЮ Эрик Байи, который срезал мяч в сетку после флангового прострела.

«Манчестер Сити» контролировал ход игры и в конце первого тайма забил еще – на этот раз отличился Бернарду Силва.

Во втором тайме «горожане» полностью контролировали ход игры, а МЮ почти не оказывал сопротивления. Все завершилось логичной победой «Манчестер Сити».

В турнирной таблице АПЛ «Ман Сити» набирает 23 очка и остается на 2-м месте, у МЮ – 17 баллов и 5-е место.

АПЛ, 11-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» 0:2

Голы: Байи,7, автогол, Бернарду Силва, 45

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Байи (Санчо, 46), Шоу (Теллес, 73), Фред (ван де Бек, 80), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Гринвуд (Рэшфорд, 67).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Габриэл Жезус.

Предупреждения: Жоау Канселу (48), Бернарду Силва (58), Роналду (90).