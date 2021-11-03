«Брюгге» Соболя не сумел вырвать победу над «Антверпеном» в матче с двумя удалениями
«Ман Сити» – «Брюгге»: стало известно, выйдут ли в старте Зинченко и Соболь
Команды начнут в 22:00
3 ноября 21:12
Соболь против Фодена / Фото: Getty Images
Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Брюгге».
Отметим, что защитник «Брюгге» Эдуард Соболь выйдет в стартовом составе своей команды, а латераль «Манчестер Сити» Александр Зинченко остался в запасе.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Ляпорт, Уокер, Жоау Канселу, Гюндоган, Родри, Бернарду Силва, Марез, Фоден, Грилиш.
«Брюгге»: Миньоле, Нсоки, Хендри, Соболь, Мехеле, Ванакен, Ритс, Вормер, Клинтон Мата, Ланг, де Кетеларе.
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