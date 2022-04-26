«Ман Сити» и «Реал» устроили голевую перестрелку в полуфинале ЛЧ, Зинченко провел весь матч

«Горожане» забили на один больше

Фото: пресс-служба Ман Сити

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимал «Реал».

Отметим, что с первых минут на поле в составе хозяев поля появился украинец Александр Зинченко. И каши не испортил.

«Ман Сити» ошеломил «Реал» двумя быстрыми мячами, но затем мадридский клуб трижды сокращал отставание до минимума. Но, все же, ничьей добыть не сумел. Все решится 4-го мая в Мадриде.

Лига чемпионов, 1/2 финала, первый матч

«Манчестер Сити» – «Реал» 4:3

Голы: Де Брюйне, 2, Жезус, 11, Фоден, 53, Бернарду Силва, 74 – Бензема, 33, 82, пен, Винисиус, 55

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз (Фернандиньо, 36), Лапорт, Рубен Диаш, Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Марез, Габриэл Жезус (Стерлинг, 83).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба (Начо, 46), Милитао, Менди, Модрич (Себальос, 79), Кроос, Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Асенсио, 88), Родриго (Камавинга, 70).

Предупреждения: Фернандиньо (81), Начо (90).