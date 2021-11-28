«Ман Сити» минимально обыграл «Вест Хэм»

Ни Ярмоленко, ни Зинченко на поле не появились

Фото: Twitter Ман Сити

В 13-м туре АПЛ «Манчестер Сити» выиграл у «Вест Хэма».



«Горожане» контролировали ход игры, и создали много голевых моментов. Но не все взятия ворот игроками «Сити» были засчитаны – в эпизодах с результативными действиями Бернарду Силвы и Мареза арбитры заметили положение вне игры. В первом тайме по правилам забить удалось лишь Гюндогану – капитан «Ман Сити» на этот матч открыл счет в игре.

Во втором тайме по разу сработали джокеры Гвардиолы и Мойеса. У «горожан» с запаса удачно вышел Фернандиньо, который увеличил разницу в счете до двух мячей. А вот у «молотобойцев» свою фамилию в протокол вписал Лансини, который под занавес матча сократил отставание до минимума. Отметим, что ни Александр Зинченко, ни Андрей Ярмоленко на поле не появились.

Это третья победа «Сити» кряду в чемпионате Англии, которая позволила «горожанам» вернуться на вторую строчку турнирной таблицы. «Вест Хэм» продолжает располагаться на четвертом месте.

АПЛ. 13-й тур

«Манчестер Сити» – «Вест Хэм» 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: Гюндоган, 33, Фернандиньо, 90 – Лансини, 90+4.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, Бернарду Силва, Родри, Стерлинг (Фернандиньо, 87), Марез, Габриэл Жезус.

«Вест Хэм»: Фабианьски, Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл (Цоуфал, 61), Масуаку (Боуэн, 74), Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Лансини, 59).

Предупреждения: Лапорт (29), Жоау Канселу (61).