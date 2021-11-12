Гвардиола: «Если «Барселоне» интересен кто-то из наших игроков, то я уверен, что они смогут его заполучить»
«Ман Сити» не продаст Стерлинга этой зимой
Гвардиола рассчитывает на 26-летнего хавбека
18:57
Рахим Стерлинг / фото - Getty Images
26-летний полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг не станет менять клуб этой зимой, сообщает ESPN.
По информации источника, Хосеп Гвардиола все еще рассчитывает на игрока. Поэтому манчестерский клуб не станет рассматривать предложения ни о полноценном трансфере, ни об аренде хавбека.
Ранее сообщалось, что следующим клубом Стерлинга может стать «Барселона».
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