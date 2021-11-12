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«Ман Сити» не продаст Стерлинга этой зимой

Гвардиола рассчитывает на 26-летнего хавбека
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:57
«Ман Сити» не продаст Стерлинга этой зимой
Рахим Стерлинг / фото - Getty Images

26-летний полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг не станет менять клуб этой зимой, сообщает ESPN.

По информации источника, Хосеп Гвардиола все еще рассчитывает на игрока. Поэтому манчестерский клуб не станет рассматривать предложения ни о полноценном трансфере, ни об аренде хавбека.

Ранее сообщалось, что следующим клубом Стерлинга может стать «Барселона».

 

Михаил Рыбак
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Теги

Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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