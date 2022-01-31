«Ман Сити» подписал аргентинского форварда, который отказал «Шахтеру»

Альварес будет выступать за «горожан» с лета 2022-го года

Хулиан Альварес / Фото: Twitter

Нападающий «Ривер Плейт» Хулиан Альварес стал игроком «Манчестер Сити», сообщает пресс-служба «горожан».

Альварес будет выступать за «Ривер Плейт» до конца сезона на правах аренды, и присоединится к «Сити» летом.

Официальных данных о сумме, которую заплатил «Манчестер Сити» «Ривер Плейту» за 22-летнего форварда нет, но по источникам британских СМИ – это 18,5 миллиона евро.

В минувшем чемпионате Аргентины Альварес провел 20 матчей, забив 18 голов и сделав 6 результативных передач.

Отметим, что «Шахтер» хотел подписать Альвареса, но игрок отказал донецкому клубу.