«Ривер Плейт» объявил о переходе форварда в «Манчестер Сити»
«Ман Сити» подписал аргентинского форварда, который отказал «Шахтеру»
Альварес будет выступать за «горожан» с лета 2022-го года
16:38
Хулиан Альварес / Фото: Twitter
Нападающий «Ривер Плейт» Хулиан Альварес стал игроком «Манчестер Сити», сообщает пресс-служба «горожан».
Альварес будет выступать за «Ривер Плейт» до конца сезона на правах аренды, и присоединится к «Сити» летом.
Официальных данных о сумме, которую заплатил «Манчестер Сити» «Ривер Плейту» за 22-летнего форварда нет, но по источникам британских СМИ – это 18,5 миллиона евро.
В минувшем чемпионате Аргентины Альварес провел 20 матчей, забив 18 голов и сделав 6 результативных передач.
Отметим, что «Шахтер» хотел подписать Альвареса, но игрок отказал донецкому клубу.
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