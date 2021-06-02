«Ман Сити» продаст четырех игроков ради трансфера Кейна

Леви не горит желанием продавать лидера «Тоттенхэма» в клуб АПЛ

Харри Кейн / Фото: Sky Sports

«Манчестер Сити» может распрощаться с четырьмя игроками ради покупки форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна, сообщает The Athelic.



Финалист Лиги чемпионов-2021 в следующем сезоне может не досчитаться Рияда Мареза, Рахима Стерлинга, Габриэля Жезуса и Эмерика Ляпорта. По информации источника, для Кейна «Ман Сити» является наиболее желаемым местом для продолжения карьеры. «Горожанам» придется уговорить руководителя «шпор» Даниэля Леви, который не хочет продавать лидера атаки, а в клуб АПЛ и подавно.

Отметим, что «Тоттенхэм» рассматривал возможность обмена Кейна на Жезуса с огромной доплатой.