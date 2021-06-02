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«Ман Сити» продаст четырех игроков ради трансфера Кейна

Леви не горит желанием продавать лидера «Тоттенхэма» в клуб АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:33
«Ман Сити» продаст четырех игроков ради трансфера Кейна
Харри Кейн / Фото: Sky Sports

«Манчестер Сити» может распрощаться с четырьмя игроками ради покупки форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна, сообщает The Athelic.

Финалист Лиги чемпионов-2021 в следующем сезоне может не досчитаться Рияда Мареза, Рахима Стерлинга, Габриэля Жезуса и Эмерика Ляпорта. По информации источника, для Кейна «Ман Сити» является наиболее желаемым местом для продолжения карьеры. «Горожанам» придется уговорить руководителя «шпор» Даниэля Леви, который не хочет продавать лидера атаки, а в клуб АПЛ и подавно.

Отметим, что «Тоттенхэм» рассматривал возможность обмена Кейна на Жезуса с огромной доплатой.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Харри Кейн Манчестер Сити Тоттенхэм

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