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«Ман Сити» продаст двух нападающих после финала ЛЧ

Стерлинг и Марез уже подыскивают себе другие клубы
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:59
«Ман Сити» продаст двух нападающих после финала ЛЧ
Рахим Стерлинг / фото - Manchester City

«Манчестер Сити» готов продать ряд игроков после финала Лиги чемпионов. По информации Sportsmail, Рахим Стерлинг и Рияд Марез этим летом будут искать себе новый клуб.

В ближайшее трансферное окно «Сити» хочет приобрести полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша и нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, поэтому «горожане» и приняли решение избавиться от нескольких игроков.

Стоит отметить, что место в команде на следующий сезон также не гарантировано форварду Габриэлю Жезусу и защитнику Эмерику Ляпорту.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» состоится уже сегодня, 29-го мая, в городе Порту.

Напомним, важный игрок центра поля «Ман Сити» рискует пропустить финал ЛЧ.

Смотреть прямую видео трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси» вы сможете на сайте XSPORT. Также на нашем сайте будет доступна текстовая трансляция матча.

Заявки «Челси» и «Манчестер Сити».

Тренировка «Ман Сити» в Португалии.

 

Михаил Рыбак
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Теги

Манчестер Сити Рахим Стерлинг Эмерик Ляпорт Габриэль Жезус

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