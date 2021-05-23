«Ман Сити» с Зинченко разнес «Эвертон», «Арсенал» не попал в еврокубки, «Вест Хэм» Ярмоленко сыграет в Лиге Европы
Вашему вниманию главные результаты последнего 38-го тура АПЛ сезона 2020/21.
«Арсенал» – «Брайтон» 2:0
Голы: Пепе, 49, 60
«Арсенал»: Лено, Холдинг, Чемберс, Габриэл, Тирни, Парти, Эдегор (Мартинелли, 86), Джака, Смит Роу (Сака, 74), Пепе, Обамеянг (Ляказетт, 79).
«Брайтон»: Санчес, Данк, Берн, Уайт, Уэбстер, Модер, Гросс, Джаханбахш (Лаллана, 46), Мак Аллистер (Альсате, 66), Троссард (Коннолли, 46), Биссума.
«Манчестер Сити» – «Эвертон» 5:0
Голы: Де Брюйне, 11, Жезус, 14, Фоден, 53, Агуэро, 71, 76
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Рубен Диаш, Уокер, Стоунз, Зинченко, Фоден (Родри, 56), Фернандиньо, Стерлинг, де Брюйне, Марез (Агуэро, 65), Габриэл Жезус (Ферран Торрес, 74).
«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Динь, Кин, Холгейт, Сигурдссон (Бернард, 59), Дукуре (Ивоби, 57), Дэвис, Аллан, Ришарлисон (Нкунку, 78), Кэлверт-Льюин.
Предупреждения: Ришарлисон (7), Холгейт (22), Рубен Диаш (35), Стерлинг (68).
«Вест Хэм» – «Саутгемптон» 3:0
Голы: Форнальс, 30, 33, Райс, 86
«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Крессуэлл, Доусон, Райс (Диоп, 90), Форнальс, Соучек, Лингард, Боуэн (Нобл, 84), Антонио (Бенрахма, 69).
«Саутгемптон»: Маккарти, Уокер-Питерс (Ромеу, 60), Беднарек, Вестергор, Салису, Армстронг, Редмонд, Диалло, Уорд-Проуз, Минамино (Телла, 62), Ингз (Обафеми, 84).
Предупреждения: Беднарек (48), Диалло (67), Салису (73).
Итоговая турнирная таблица АПЛ 2020/21.
В последнем туре в АПЛ также произошла невероятная лигочемпионовская развязка.
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