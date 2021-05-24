Коман близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Де Хеа в аренду
«Дьяволы» ранее подписали новичка
19:53
Давид Де Хеа / фото - Getty Images
«Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне может покинуть Давид Де Хеа.
Издание ESPN сообщило, что манкунианцы готовы отпустить голкипера в аренду. Сделку усложняет лишь высокая зарплата испанца.
Недавно «красные дьяволы» подписали Тома Хиттона из «Астон Виллы».
В прошедшем сезоне Давид запомнился болельщикам ярким матчем против «Ромы» в Лиге Европы.
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